Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 30 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Над 2800 деца са родили деца само за година, а в някои региони всяка десета родилка е непълнолетна. Започва кампания срещу ранните бракове.
Вестник „Телеграф“ беше отличен със златен медал в категория „Ежедневник” на престижната международна награда Qudal. Как се изгражда доверие у читателя?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни