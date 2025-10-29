В "Социална мрежа" на 30 октомври от 15:20 ч. очаквайте:

Над 2800 деца са родили деца само за година, а в някои региони всяка десета родилка е непълнолетна. Започва кампания срещу ранните бракове.

Вестник „Телеграф“ беше отличен със златен медал в категория „Ежедневник” на престижната международна награда Qudal. Как се изгражда доверие у читателя?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева