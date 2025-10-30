В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Константин Костов от София.

Константин започна играта си с кутия номер 9, която по-късно размени за номер 12. Преди това обаче отказа предложенията на Банкера за 4000 лв., 1500 лв. и 1222 лв.. Една по една, Константин разкриваше кутиите с големите суми и от тях му остана само една с 20 000 лв. За съжаление не успя да ги задържи и се раздели и с тях, а в последните три кутии останаха 50 лв., 500 лв. и 750 лв. Константин отново реши да смени и на мястото на кутия 12 взе номер 21. Той отказа последната оферта, която отново бе за смяна, а кутия 21 му донесе печалба от 500 лв. За съжаление късметът не беше с него, но въпреки че не успя да спечели голяма сума, Константин игра с настроение и хумор и си тръгва от „Сделка или не“ с положителни емоции и много нови приятели.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова