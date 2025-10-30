В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови от София и семейство Железните от Перник.

Железните бяха по-бързи и точни в началото на всички рундове и печелеха правото да разкриват отговори първи, но не успяха да запазят всички събрани точки. Аналогови откраднаха в първи, трети и пети рунд и така само с три точни попадения успяха да откраднат играта от Железните и да продължат напред.

В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Аналогови ще се изправи срещу семейство Божански.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

