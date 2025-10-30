Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 31 октомври от 15:20 ч. очаквайте:
Според проучване: Липсата на внимание в семейството, приятелския кръг, социалните мрежи и училищната среда е сред основните причини за насилието между деца. Какво още показват данните?
В роля на императрица, с душата на дете: Весела Бабинова скача на въже в образа на Екатерина Велика - в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
Последвайте ни