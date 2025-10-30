Емоционален киномаратон, изпълнен с приключения и добро настроение очаква зрителите на NOVA в съботния ден. Старт поставя романтичната лента „Целият ми живот“ от 13.00 ч., на режисьора Марк Майърс. Лентата е за история за любов, която е по-силна от времето. Когато Дженифър и Сол планират сватбата си, животът им се преобръща от неочаквана диагноза. Вместо да се предадат, те решават да живеят всеки ден с пълно сърце – заедно, обичащи се и вдъхновяващи всички около тях.

По-късно от 15.00 ч. не пропускайте да се насладите на романтичната комедия „Природни сили“, в която главните роли са поверени на звездния тандем Бен Афлек и Сандра Бълок. Филмът на режисьора Бронхин Хюз разказва за Бен Холмс, професионален списвач на анотации на корици на книги, който се опитва да стигне до Савана за сватбата си до която остават само два дни.

Хваща последния самолет на косъм, но чайка попада в двигателя, докато излита. Естествено самолетът не успява да излети поради аварията, а всички по-късни полети са отменени заради приближаващ ураган. Въпреки че е трезвомислещ и благонадежден бъдещият младоженец е принуден на пътува на стоп с привлекателна, но ексцентрична жена на име Сара. Така неочаквано и за двамата започва най-вихреното пътуване, в което първоначално тези две противоположни личности се конфронтират, но постепенно се сближават. Следва поредица от изключително смешни злополуки и неестествени бедствия.

Как ще завърши неговото необикновено пътешествие и ще успее ли да стигне навреме за сватбата, гледайте този следобед от 14.50 ч. по NOVA. Ще успеят ли да преодолеят привличането, зародило се между тях и ще ги отминат ли природните сили, предстой да видим в предстоящото забавно и готино приключение.

Не пропускайте развръзката в романтичните филми „Целият ми живот“ от 13.00 ч. и „Природни сили“ от 15.00 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова