"Хобит: Пущинакът на Смог" е втората част от трилогията, проследяваща пътешествието на Билбо Бегинс. Смелият хобит е въвлечен в епичен поход от вълшебника Гандалф Сивия за освобождаването на Ереборг – изгубеното царство на джуджетата, завладяно от дракона Смог. Пътуването на задругата от тринайсет джуджета, предвождана от легендарния войн Торин Дъбощит вече започна в предишната епична лента, и сега странстващите пътешественици са се оказали в земята на Пущинака, гъмжаща от гоблини и орки, смъртоносни уаргове, гигантски паяци и различни магьосници.

Макар че целта им е на изток, при Самотната планина, те трябва първо да се измъкнат от тунелите на гоблините, където Билбо среща създание, което завинаги ще промени живота му – Ам-Гъл. Насаме с Ам-Гъл, на брега на подземно езеро, нищо неподозиращият Билбо Бегинс не само открива дълбини на хитрост и смелост, учудващи и него самия, но се сдобива със "скъпоценния" пръстен на Ам-Гъл, който има неочаквани и полезни качества. Простичък златен пръстен, който е свързан със съдбата на цялата Средна земя по начини, недостъпни за познанието на Билбо.

Мартин Фрийман изпълнява главната роля на Билбо Бегинс, а Иън Маккелън се завръща в ролята на Гандалф Сивия. В образите си от трилогията "Властелинът на пръстените" се появяват Кейт Бланшет в ролята на Галадриел, Анди Съркис в ролята на Ам-Гъл и Илайджа Ууд в ролята на Фродо. Джефри Томас и Майк Мизрахи също се присъединяват към актьорския състав в ролите съответно на кралете на джуджетата Трор и Траин. Съвършено подбран актьорски екип, с най-добрите имена от британското кино, добре изграден сценарии, бързо темпо и зрелищен екшън.

Не пропускайте епичното приключение на Билбо и неговите приятели джуджетата във фентъзи филма "Хобит: Пущинакът на Смог" в събота от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова