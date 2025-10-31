В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Мария Костадинова от Благоевград.

Мария излезе с кутия номер 8, която смени за номер 16 след първите отворени шест кутии. Оказа се, че се е разделила с цели 15 000 лв., но дали с новата си кутия беше взела някоя от останалите по-високи суми? Отказа следващите оферти на Банкера за 2500 лв., 4200 лв. и дори 7500 лв., които получи когато останаха само три неразкрити кутии с 0,50 лв., 10 000 лв. и 20 000 лв. С последния си избор на кутия отстрани 10 000 лв., а финалът я постави пред труден избор. В едната кутия имаше 0,50 лв., а в другата 20 000 лв. Банкерът предложи оферта от 5500 лв., които Мария смело отказа, но в кутия 16 се криеше монетата. Мария си тръгна с 0,50 лв., но рискува и игра до край, с надежда да спечели по-голяма печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова