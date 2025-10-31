-
"Съдебен спор" заради подпалена покъщнина
"Съдебен спор" заради прегазени кокошки
„Пресечна точка”: За незаконното строителство и за Хелоуин
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
На кого ще стискат палци Гизем, Мастагарков и д-р Петров в „Игри на волята“?
Енджи Касабие: Загубих 4 деца, не знам дали Господ не искаше да ме предпази от нещо! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Иван Лечев – за мелодията на живота и неочакваните уроци.
Ивелина Чоева-Кадиева ще ни каже жените или мъжете мрънкат повече.
За големите капани на малките удоволствия. Или когато навикът стане зависимост. Психологът и арт терапевт Елица Великова.
В „Елизабетско“ поредният отпаднал участник от Big Brother.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
