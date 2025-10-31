Иван Лечев – за мелодията на живота и неочакваните уроци.

Ивелина Чоева-Кадиева ще ни каже жените или мъжете мрънкат повече.

За големите капани на малките удоволствия. Или когато навикът стане зависимост. Психологът и арт терапевт Елица Великова.

В „Елизабетско“ поредният отпаднал участник от Big Brother.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова