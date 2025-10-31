Лекарят на годината за 2025 година – проф. Николай Габровски. Будител в бяла престилка.

Мисии и власт в образованието. Министър Красимир Вълчев.

Как липсата на авторитети ражда агресия? Психологът Ани Владимирова.

И още: будители от сцената: Силвия Лулчева, Башар Рахал, Албена Михова и Дарин Ангелов.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова