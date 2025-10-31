-
Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother
-
"Съдебен спор" заради подпалена покъщнина
-
"Съдебен спор" заради прегазени кокошки
-
„Пресечна точка”: За незаконното строителство и за Хелоуин
-
„На кафе“ с Ивелина Чоева, Иван Лечев и поредният участник от Big Brother
-
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Лекарят на годината за 2025 година – проф. Николай Габровски. Будител в бяла престилка.
Мисии и власт в образованието. Министър Красимир Вълчев.
Как липсата на авторитети ражда агресия? Психологът Ани Владимирова.
И още: будители от сцената: Силвия Лулчева, Башар Рахал, Албена Михова и Дарин Ангелов.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни