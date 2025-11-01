Неделният киноследобед ще стартира с американската романтична комедия "Торта за краля" от 12.30 ч. на режисьора Деймиън Ромей, в която ще проследим перипетиите на две пекарки в малко градче. Когато чаровният принц Хенри пристига в малко градче, за да избере най-добрия сладкар за кралска торта, съперничеството между две пекарки запалва не само фурните, но и искри на любов. Между захар, страст и малко кралски хаос – рецептата за романтика е гарантирана.

Киномаратонът продължава с лентата „Ръководство за необвързани“ от 14.15 ч. по NOVA, в която зрителите ще могат да проследят историята на една самотна млада жена. След поредната любовна катастрофа, Моли решава да превърне самотата си в съдържание – буквално! Новата й онлайн поредица за живота на необвързаните я среща с Джаксън – чаровен, но напълно различен от нея мъж. Между снимки, гафове и неочаквани емоции, Моли може би ще открие, че най-доброто „ръководство за необвързани“ започва… когато срещнеш точния човек.

Редактор: Райна Аврамова