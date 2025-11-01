Носителят на „Оскар” Мат Деймън се завръща в ролята на Джейсън Борн в петата част на хитовата шпионска поредица. Героят му, създаден от Робърт Лъдлъм, смъртоносният бивш агент на ЦРУ Борн ще преобърне света на тайните служби в търсене на мъст. Сега той си спомня кой е в действителност и няма да се спре пред нищо преди да извади на бял свят скритите истини за миналото си. Преследван от ЦРУ и изправен пред заговор, който стига до най-високите нива на властта, Борн трябва да използва всичките си умения, за да оцелее и да открие истината за себе си.

Във филма „Джейсън Борн” се завръща Джулия Стайлс в ролята на Ники, а част от новите попълнения са актрисата Алисия Викандер (номинирана за „Оскар“ за ролята си в „Момичето от Дания“) в главната женска роля, Томи Лий Джоунс като агент на ЦРУ и Венсан Касел в ролята на злодея. Сюжетът в петата част за Борн се върти около последиците от случая с Едуард Сноудън и изтичането на информация от ЦРУ. Зад лентата отново стои супер успешният тандем – звездата на поредицата Мат Деймън и режисьорът Пол Грийнграс, което е гаранция за експлозивен екшън, каскади и смайващи обрати в сюжета.

Редактор: Райна Аврамова