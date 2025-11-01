-
„Събуди се“ с лекаря на годината проф. Николай Габровски, министър Красимир Вълчев и психолога Ани Владимирова
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Двамата управляваха парите на държавата и тази неделя ще говорят за това как се прави бюджет в условията на политическо напрежение. Специално говорят Асен Василев и Владислав Горанов.
Телевизионното явление "Сблъсък" 25 години по-късно. Иван Христов и Борислав Захариев - Боби Турбото
Напрежение в българския ММА: Защо боецът Никола Дипчиков застана срещу президента на федерацията Станислав Недков - Стъки?
Един французин, който се гижи за бомбоубежищата в столичния квартал "Редута". От историите на Мария Йотова.
Ивет Лалова - от старта до съвършенството. Атлетката говори пред Лора Крумова.
Той е Веселин Маринов и винаги има какво да каже. Един различен разговор за музиката и любовта, след централната емисия "Новини".
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
