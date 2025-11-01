Двамата управляваха парите на държавата и тази неделя ще говорят за това как се прави бюджет в условията на политическо напрежение. Специално говорят Асен Василев и Владислав Горанов.

Телевизионното явление "Сблъсък" 25 години по-късно. Иван Христов и Борислав Захариев - Боби Турбото

Напрежение в българския ММА: Защо боецът Никола Дипчиков застана срещу президента на федерацията Станислав Недков - Стъки?

Един французин, който се гижи за бомбоубежищата в столичния квартал "Редута". От историите на Мария Йотова.

Ивет Лалова - от старта до съвършенството. Атлетката говори пред Лора Крумова.

Той е Веселин Маринов и винаги има какво да каже. Един различен разговор за музиката и любовта, след централната емисия "Новини".

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова