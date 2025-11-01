-
Дечо от „Игри на волята“: Хвърлих китарата, хванах самолета и излязох на Арената без подготовка
-
Поп фолк сензацията Галин: Бих вкарал Галена и Преслава в “Игри на волята”!(ВИДЕО)
-
„Събуди се“ с лекаря на годината проф. Николай Габровски, министър Красимир Вълчев и психолога Ани Владимирова
-
Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother
-
"Съдебен спор" заради подпалена покъщнина
-
"Съдебен спор" заради прегазени кокошки
Четвърт век екипа на предаването дава старт на деня с интересни и актуални теми, ексклузивни събеседници и истории
Предаването започва октомври 2000 година, когато журналистът Милен Цветков казва първото „Здравей, България“.
Водещият на сутрешния блок Виктор Николаев си спомня, че е участвал като гост в някое от първите предавания като парламентарен репортер.
Гала, която е водещата на „На кафе“ разказва, че Милен Цветков е бил въодушевен, че ще има трибуна, от която ще казва истината. Пожелава на наследниците му Мира Иванова и Виктор Николаев да продължават да следват истината и да имат уважението и доверието на зрителите.
Зад лицето на водещите, стои цяла армия от професионалисти – режисьори, асистенти и продуценти. Сред тях са изпълнителният продуцент на предаването Иван Христов, за когото работата върви леко с професионалисти. За него Мира Иванова е най-дисциплинираният човек в екипа. Тя стои до късно, става рано, чете всичко, иска да знае всичко и не иска да бъде неподготвена. Продуцентът Ивана Иванова е на възрастта на „Здравей, България“ и е щастлива да е част от екипа.
В делничното утро има от всичко - „По следите“ с автор Вероника Димитрова, „Високо напрежение“, създавано от Татяна Йорданова, „Числата на седмицата“ с Ева Костова, „Новите известни“ на Василена Гръбчева и „Пълен абсурд“ с водещ Румен Бахов.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни