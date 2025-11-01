Предаването започва октомври 2000 година, когато журналистът Милен Цветков казва първото „Здравей, България“.

Водещият на сутрешния блок Виктор Николаев си спомня, че е участвал като гост в някое от първите предавания като парламентарен репортер.

Гала, която е водещата на „На кафе“ разказва, че Милен Цветков е бил въодушевен, че ще има трибуна, от която ще казва истината. Пожелава на наследниците му Мира Иванова и Виктор Николаев да продължават да следват истината и да имат уважението и доверието на зрителите.

Зад лицето на водещите, стои цяла армия от професионалисти – режисьори, асистенти и продуценти. Сред тях са изпълнителният продуцент на предаването Иван Христов, за когото работата върви леко с професионалисти. За него Мира Иванова е най-дисциплинираният човек в екипа. Тя стои до късно, става рано, чете всичко, иска да знае всичко и не иска да бъде неподготвена. Продуцентът Ивана Иванова е на възрастта на „Здравей, България“ и е щастлива да е част от екипа.

В делничното утро има от всичко - „По следите“ с автор Вероника Димитрова, „Високо напрежение“, създавано от Татяна Йорданова, „Числата на седмицата“ с Ева Костова, „Новите известни“ на Василена Гръбчева и „Пълен абсурд“ с водещ Румен Бахов.

Редактор: Райна Аврамова