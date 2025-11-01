Внимание, джебчийки! Гражданският патрул в Мадрид, който залови 126 българки.

Да опаковаш света като форма на бунт. Племенникът на Кристо Владимир Явашев в едно специално интервю пред Марина Цекова.

Вкусът на грешката. Андре Токев между пламъка и прошката пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова