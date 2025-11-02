В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Правителството води преговори със Съединените щати за частично отлагане или освобождаване от американските санкции срещу Лукойл - какви са вариантите?

Година след трагедията с рухналата козирка в Нови Сад: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?



След старта на акция „Зима” на „Пътна полиция” - как да подготвим автомобила си за студени условия и за какво да внимаваме?

