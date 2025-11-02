Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в "Твоят ден" ще видите:
Правителството води преговори със Съединените щати за частично отлагане или освобождаване от американските санкции срещу Лукойл - какви са вариантите?
Година след трагедията с рухналата козирка в Нови Сад: Как се промени Сърбия и защо не стихват студентските протести?
След старта на акция „Зима” на „Пътна полиция” - как да подготвим автомобила си за студени условия и за какво да внимаваме?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
