В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Божански и семейство Лисичкови.

Играта между двете семейства премина в размяна на рундове между двете семейства до самия финал. Божански поведоха първи, след като спечелиха първите два рунда, но Лисичкови бързо ги изпревариха в трети рунд. Божански си върнаха преднината в четвърти рунд и така всичко се реши в последния пети рунд. В него по-бързи бяха Лисичкови и спечелените точки им донесоха победата с 303:154 точки.

В „Бързи пари“ събраха 156 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.

Днес Лисичкови ще се изправят срещу семейство Веселяците от Пирдоп.

Редактор: Боряна Димитрова