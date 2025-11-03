В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Таня Иванова от София.

Таня излезе с кутия номер 8. Отказа първите оферти на Банкера за 2500 лв., 2300 лв. и 1500 лв., но отвори и повечето кутии с големи суми. Отхвърли и две предложения за смяна на кутиите. Когато в играта останаха само три неразкрити кутии с 0,50 лв., 1500 лв. и 2500 лв., Таня отказа и офертата от 800 лв. Накрая реши да смени номер 8 с номер 11, а последните суми в кутиите бяха 0,50 лв. и 1500 лв. Със смяната тя беше взела 0,50 лв., които на финала откри в своята кутия. За съжаление, Таня не успя да спечели голяма награда, а Банкера запази своите пари, които ще опита да вземе следващия участник.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова