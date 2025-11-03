-
Калин след Big Brother: Това, че ме обявиха за най-харесвания съквартирант в началото на формата, ми изигра лоша шега
Иван след Big Brother: Получих над 20 заплахи за убийство в социалните мрежи
Силата и логиката разпределят териториите в “Игри на волята” тази вечер
Решителна игра в "Сделка или не"
Веселяците срещу Лисичкови в "Семейни войни"
Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Ивайло Христов – защо днес не ни остава време да живеем истински?
Среща с холивудската звезда Джош Бролин.
Къци Вапцаров с Цветелина Оланд – жената, която спечели попечителство над децата си в Норвегия след дълъг и сложен процес, вдъхновил историята на новия му филм.
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.
