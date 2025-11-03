Съботният киноследобед ще стартира с лентата с номинация от Британската академия за специални ефекти „Вертикална граница“, която разказва за младия алпинист Питър Гарет. Той предприема изкачване на К2 - вторият по височина връх в света. В бясна надпревара с времето и с риск за живота си младият алпинист (в ролята Крис О’Донъл) повежда спасителна мисия, за да избави сестра си Ана и останалите от групата й, попаднали в капана на смъртоносна лавина на К2.

Като деца двамата с Ана преживяват ужасяваща злополука в планината, при която се налага Питър да вземе непосилното решение да пререже осигурителното въже на баща им, за да могат те да се спасят. Афектът от миналото е изпитание за спасителната мисия сега, когато всяка секунда е от значение за живота на сестра му…

По-късно от 15.00 ч. следва романтичната комедия „Когато си в Рим“. След любовно разочарование амбициозната млада нюйоркчанка Бет (Кристeн Бел) решава да замине за Рим. От фонтана на любовта тя вади няколко вълшебни монети, с което пробужда страстта на хората, хвърлили ги там. Когато чаровният репортер Ник (Джош Дюамел) се влюбва в нея, тя се пита дали този път е срещнала истинската любов или и това е само илюзия.

Не пропускайте „Вертикална граница“ от 12.30 ч. и „Когато си в Рим“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова