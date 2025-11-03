Тази събота невероятното приключение, в което се впуснаха Билбо Бегинс, Торин Дъбощит и Дружината на джуджетата върви към своя логичен завършек. Световноизвестният новозеландски режисьор Питър Джаксън превръща едноименната глава от книгата на Толкин в тричасово визуално тържество на сетивата и издига историята на невероятно високо ниво във филма “Хобит: Битката на петте армии”. Интересен факт е, че въпросната битка на петте армии заема едва една глава в книжния „Хобит: Дотам и обратно“, но режисьорът успява да се вдъхнови и да сътвори един изцяло нов свят, с интересни и подплатени герои, почти от нищото.

Лентата започва там, където свърши предният филм – с атаката на Смог срещу Езерния град. Дружината неволно е отприщила смъртоносна сила. Разгневен, Смог (озвучен страховито от Бенедикт Къмбърбач) изсипва бушуващата си ярост над беззащитните мъже, жени и деца от Езерния град. Междувременно Торин (Ричард Армитаж), лидерът на веселата компания джуджета е жертва на „драконовата болест“ и обсебен преди всичко от мисълта за съкровището, скрито в недрата на Самотната планина. Той жертва приятелство и чест, за да си го върне, докато Билбо Бегинс прави неистови опити да го вразуми.

Фокусът в по-голямата част от филма всъщност е подготовката за “Битката на петте армии”. Самата тя е сред най-впечатляващите и динамични битки в киното въобще, като в нея се включват хора, елфи, джуджета, орки и великите орли. Когато мрак пада над ескалиращия конфликт, расите на Джуджетата, Елфите и Хората трябва да решат – да се обединят или да бъдат унищожени. Билбо се оказва принуден да се бори за живота си и за този на своите приятели в епичната Битка на петте армии. Трилогията „Хобит“ освен че е забавна и успява да пресъздаде една от най-приказните истории, разказвани някога, превърнаха книгите на Толкин и фентъзи жанра, любими до този момент предимно на тийнейджъри, в огромен културен феномен. "Хобит: Битката на петте армии" е свързващото звено с „Властелинът на пръстените“, което няма как да остави някого разочарован.

Не пропускайте епичното приключение на Билбо и неговите приятели джуджетата във фентъзи филма "Хобит: Битката на петте армии" в събота от 23.00 ч. по NOVA.

