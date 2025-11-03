Романтика и много забавни моменти очакват зрителите със филмите в неделя по NOVA. В 12.30 ч. лентата на режисьора Кевин Феър „Най-приказният ден“ ще разкаже историята на Дарси и Ейдън, които са разстроени от предстоящото затваряне на техния обществен център за отдих. Наближава Коледа и за да спасят любимото място, а с него и празничния дух, те се впускат в магическо пътешествие на любов и щастие, където неочакван гост обединява всички за една незабравима почивка.

По-късно от 14.15 ч. следва семейната романтична комедия „Семейство за празниците“, която разказва историята на Миранда, която напуска Сиатъл с куфар, пълен с подаръци точно на Коледа. Тя планира да се присъедини към отдавна изгубеното си семейство в Карлтън Хийт, където ще се наслади на радостните традиции, които са й липсвали още от детските й години. Миналата Коледа Миранда се е влюбила в Иън, местен мъж, който й помогна да намери баща си Джеймс Уиткоум, известен театрален актьор. Тази Коледа тя се страхува, че топлото посрещане, което получи от семейство Уиткоум, скоро може да охладнее, след като Миранда получава анонимен SMS от човек, който заплашва да разкрие самоличността ѝ.

