МОН увеличава броя на училищните психолози, за да се бори по-ефективно с агресията. Ще ограничат ли мерките проявите на тормоз сред младежите?

След две години обич, разбиране и специална подкрепа: историята на малкия Калоян от Велико Търново, който въпреки аутизма вече разбира околния свят и общува свободно.

Редактор: Дарина Методиева