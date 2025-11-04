-
„Пресечна точка”: За приемането на еврото и за отношенията с РСМ
Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”
Игра на влияние променя номинациите в Big Brother
„Пресечна точка”: За майчинството у нас и мобилното приложение на Българската православна църка
Извънреден епизод на Big Brother тази вечер
Тираджията Калин от Big Brother: Не може да ревеш по цял ден в Къщата! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Гешев от „Игри на волята“ – за любимата жена и сватбата им.
Джуджи ще ни разкаже за проклятието на Главите от Хексъм.
Божила ще ни разходи из село Долене – едно от най-красивото в България.
С Владо Зомбори ще се потопим в спомени от 90-те години.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
