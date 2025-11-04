Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
След като властта публикува план-сметката за догодина. Ще стигнат ли до консенсус работодатели и синдикати и кога бюджетът ще влезе в парламента?
Кристалина Георгиева с предупреждение за пазара на недвижими имоти. Необходимо ли е затягане на мерките към кредитополучателите?
И още: евроинтеграцията на Северна Македония – възможна ли е и при какви условия? Анализ на критиките и препоръките към Скопие в Доклада за разширяването на общността.
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
