Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Лисичкови от София и семейство Александрови от Велико Търново.
Двете семейства спечелиха по един рунд и си откраднаха точки в още по един , което след четвърти рунд направи резултата равен. И двата отбора искаха да спечелят точките от последния рунд, но по-точни в отговорите бяха Александрови. Лисичкови имаха шанс да откраднат, но не успяха и това донесе победа на Александрови с 387:184 точки.
В първите си „Бързи пари“ събраха 164 точки, което не им донесе по-голяма печалба и с 1000 лв. от епизода, те продължават напред към следващата си игра.
Днес Александрови ще се изправят срещу семейство Плодчетата от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
