Гръцката звезда Константинос Аргирос за ролята си на баща.

Елена Атанасова и кога за последно си каза: „Браво на мен!“.

Теньо Гогов с неочакваните истории на три песни от 80-те.

Специалната среща в „На кафе“ ще бъде с Лапунов от „Игри на волята.

Редактор: Боряна Димитрова