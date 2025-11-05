В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Бойкот на работодателите провали Националният съвет за тристранно сътрудничество - какви рискове крие бюджет 2026г. и защо синдикати и бизнес не се разбират?

Нов сблъсък между Радев и парламента - президентът наложи вето на закона, предвиждащ ДАНС да решава за продажба на „Лукойл" - противоречат ли текстовете на Конституцията и Закона за нормативните актове?

И още: дронове над Белгия. Страната обяви спешно заседание за сигурността – защо се стигна до отклоняване и отмяна на полети?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева