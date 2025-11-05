-
„Пресечна точка”: За бюджета за догодина и за изборите в Ню Йорк
-
Михаела Василева се завръща в Big Brother
-
„На кафе“ с гръцката звезда Константинос Аргирос и специална среща с Лапунов от „Игри на волята
-
Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер
-
Елена Сергова и Калин с горещи коментари за случващото се в Къщата на Big Brother
-
Любимецът на сезон 6 на „Игри на волята“ Георги Гешев: Всичко за приказната му горска сватба с красивата Мария
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Бойкот на работодателите провали Националният съвет за тристранно сътрудничество - какви рискове крие бюджет 2026г. и защо синдикати и бизнес не се разбират?
Нов сблъсък между Радев и парламента - президентът наложи вето на закона, предвиждащ ДАНС да решава за продажба на „Лукойл" - противоречат ли текстовете на Конституцията и Закона за нормативните актове?
И още: дронове над Белгия. Страната обяви спешно заседание за сигурността – защо се стигна до отклоняване и отмяна на полети?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни