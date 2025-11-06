В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Албена Михайлова от Перник.

Албена беше изтеглила кутия номер 23 за своята игра, но след като отказа първата оферта от 2300 лв., получи възможност за смяна и я смени за номер 3. Но когато отвори кутия 23 се оказа, че е направила голяма грешка. В нея тя откри 50 000 лв. Голямата награда все още беше в неразкритите кутии, но имаше и само още една останала по-голяма сума – 12 500 лв. За това Банкера понижи офертата си на 600 лв., които Албена отказа, а след това разкри и кутията със 100 000 лв. Следващите оферти за 699 лв. и 750 лв. също не изкушиха Албена, но освен с тях, тя се раздели и с 12 500 лв. В последните две кутии останаха 500 лв. и 750 лв. Тя отказа предложенията на Банкера за смяна и остана с номер 3, а тя ѝ донесе печалба от 750 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова