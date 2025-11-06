В петък в "Твоят ден" ще видите:

Дебатите около бюджета продължават с пълна сила. Диалогът е възстановен, но на каква цена? Разговор с експерти и депутати

Здравният министър прие оставката на обществения съвет за национална детска болница. Защо се разминаха в позициите си?

Илон Мъск иска да блокира слънцето със сателити, за да спре глобалното затопляне. Ще успее ли планът на милиардера?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева