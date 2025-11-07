-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Жулиета Джерекарова от София.
На Жулиета се падна кутия номер 7, с която тя остана до края на своята игра. Отказа първите оферти от 3700 лв. и 3000 лв. и въпреки, че кутиите с двете най-високи суми вече не бяха в играта, Банкера повиши офертата и предложи 4000 лв. Жу отхвърли и тях, както и следващите предложения за 3500 лв., 2500 лв. и 2424 лв. Така достигна до финала на играта, където останаха две кутии с 50 лв. и 20 000 лв. Офертата от 6969 лв. беше прекалено изкушаваща, за да я откаже. Тя прие сигурната сума, а в кутията си откри едва 50 лв. Жулиета взе най-правилното решение, в точния момент преметна Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ щастлива, с печалба от 6969 лв.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
