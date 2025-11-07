-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Плодчетата и семейство Димитрови и двете от София.
В двубоя между двете семейства доминираха Плодчетата, които бяха по-бързи и точни през цялата игра. На Димитрови не им оставаше друго, освен да се опитат да откраднат точки. Успяха обаче само в един рунд, което не беше достатъчно за победа и Плодчетата продължиха напред с резултат 322:110 точки.
В „Бързи пари“ събраха 110 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Плодчетата ще се изправят срещу семейство Черешкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
