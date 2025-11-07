-
Темите и гостите в предаването в понделник от 9.30 ч.
Тя се завърна след 22 години творческа пауза. Сцената или отсъствието от нея ѝ даде повече мъдрост? Елвира Георгиева.
Какви са важните стъпки към големите промени в живота ни? Психологът Ивета Рангелова.
Бети ще ни срещне с поредния отпаднал от Big Brother.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
