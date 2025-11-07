-
Епичен финал на приключенията на Билбо Бегинс с "Хобит: Битката на петте армии"
-
Вкусни печива, изненадващи срещи и романтични емоции във филмите по NOVA
-
Мат Деймън излиза от зоната на сенките в „Джейсън Борн”
-
Магьосници, легендарни войни и джуджета в битката за Средната земя в "Хобит: Пущинакът на Смог"
-
Романтични премиери по NOVA: „Любов под нулата“ и „Хапка романс“
-
Джуджета, легендарни воини и магьосници в "Хобит: Неочаквано пътешествие"
Гледайте криминалната драма в неделя от 22.00 ч. по NOVA
Ню Рошел, 60-те години. Гимназистът Франк Абигнейл-младши боготвори баща си, който загазва с данъчните служби. Когато родителите му се разделят, Франк избягва в Манхатън с 25 долара в чековата си сметка, заричайки се да възвърне загубите на баща си и да събере родителите си отново. Само няколко години по-късно ФБР го открива във Франция – той бива екстрадиран, съден и пратен в затвора за фалшифициране на чекове за 4 млн. долара.
Междувременно се е представял за пилот на „Пан Ам”, за педиатър и адвокат. Човекът, който го преследва от самото начало, е агентът от ФБР Карл Хенрати. Това, което започва като игра на мишка и котка, се превръща в силно приятелство.
Гледайте "Хвани ме, ако можеш" тази неделя от 22.00 часа по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни