Ню Рошел, 60-те години. Гимназистът Франк Абигнейл-младши боготвори баща си, който загазва с данъчните служби. Когато родителите му се разделят, Франк избягва в Манхатън с 25 долара в чековата си сметка, заричайки се да възвърне загубите на баща си и да събере родителите си отново. Само няколко години по-късно ФБР го открива във Франция – той бива екстрадиран, съден и пратен в затвора за фалшифициране на чекове за 4 млн. долара.

Междувременно се е представял за пилот на „Пан Ам”, за педиатър и адвокат. Човекът, който го преследва от самото начало, е агентът от ФБР Карл Хенрати. Това, което започва като игра на мишка и котка, се превръща в силно приятелство.

