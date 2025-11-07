В "Социална мрежа" на 7 ноември от 15:20 ч. очаквайте:

След хвърлената оставка на Обществения съвет за Националната детска болница: Може ли диалогът да бъде възстановен и как ще продължи работата по изграждането ѝ?

На емблематичния 10 ноември: Във време на фалшиви новини и повърхностни съдържания, „Стълбата“ връща „забравените стъпала“ на обществения разговор. Безплатно списание, но с безценна мисия - да отвори пътя към свободния дух.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Мария Барабашка