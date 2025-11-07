-
Фермерът Кристиан отпадна от “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка
-
Нова мистерия оставя Давид сам в Къщата на Big Brother
-
"Пресечна точка": За опасенията на българите за семейния им бюджет и футболното хулиганство
-
„На кафе“ с Елвира Георгиева и поредния отпаднал от Big Brother
-
"Съдебен спор": Копачка за криптовалута
-
Един от Безименните отпада от “Игри на волята” тази вечер
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Бюджетът на нашето недоволство през очите на един милионер. На кого няма да му излязат сметките? Бизнесменът Красимир Дачев.
Той дари един тон мед. В „Нищо лично“: Здравко, който се лиши от печалбата си в полза на нуждаещите се.
Те няма да останат за малко. Стефания Колева и Герасим Георгиев-Геро като любовен тандем.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
