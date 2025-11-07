Бюджетът на нашето недоволство през очите на един милионер. На кого няма да му излязат сметките? Бизнесменът Красимир Дачев.

Той дари един тон мед. В „Нищо лично“: Здравко, който се лиши от печалбата си в полза на нуждаещите се.

Те няма да останат за малко. Стефания Колева и Герасим Георгиев-Геро като любовен тандем.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова