В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Диана Боева от Ямбол.

Диана започна своята игра с кутия номер 4. Още с първите кутии, които избра, тя отстрани големи суми и Банкера предложи оферта от 2500 лв., която тя бързо отказа. С всяка една отворена кутия големите суми в играта намаляваха и Банкера понижи офертите на 2000 лв., а след това и на 1500 лв. Отказа и тях и вярвайки в своята кутия отхвърли и предложенията за смяна. Така стигна до финала, където в последните три кутии останаха 0,01 лв., 1 лв. и 7500 лв. С последния избор на кутия успя да отстрани кутията с 1 лв. и получи най-високата оферта до момента – 2999 лв. Рискът да си тръгне с най-малката сума, я накара да приеме офертата, но в нейната кутия, която пази през цялата игра се оказаха 7500 лв. Диана не устоя на изкушението на Банкера и продаде кутията си на самия финал, с което спечели 2999 лв. от своето участие в „Сделка или не“.

Редактор: Райна Аврамова