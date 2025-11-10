В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Плодчетата и семейство Черешкови и двете от София.

Играта между двете семейства премина в размяна на рундове и борба за точки до самия финал. Първи и трети рунд бяха за Черешкови, а втори и четвърти взеха Плодчетата. Изхода от играта се реши в пети рунд, в който Черешкови успяха да грабнат точките и това им донесе победа с 305:139 точки.

В първия си опит в „Бързи пари“ събраха 127 точки, което не им донесе по-голяма печалба, но с 1000 лв. от този епизод, те продължават напред към следващата си битка.

Днес Черешкови ще се изправят срещу семейство Веселяците от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова