В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Черешкови и семейство Веселяците и двете от София.

Във втората си среща, Черешкови дадоха на Веселяците да спечелят точки само от първи рунд. Прибраха всички точки от останалите четири рунда и с точни отговори спечелиха победата с 418:77 точки.

В „Бързи пари“ събраха 195 точки и много малко не им достигна до спечелването на по-голяма печалба. С 1000 лв. от този епизод, те продължават напред към третата си игра.

Днес Черешкови ще се изправят срещу семейство Дамаджанови от Стара Загора.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова