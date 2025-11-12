Днес в последното коментарно студио в „На кафе“ са Лена, която снощи напусна Къщата на Big Brother, Ебру, събрала най-нисък зрителски вот в последния лайв и журналистът Росен Димитров, които коментират последните събития в предаването. Относно напрежението между Михаела и Сияна, съквартирантите са на мнение, че трябва да има граница, в която искреността да не стига до обиди. Лена, която присъства на разговора между двете момичета, смята, че историята на Сияна, която Big Brother успя да я накара да сподели, буди съчувствие, но на нея и на Ебру им идва в повече.

„Забелязах, че когато трябваше да определям ролите, сложих Сияна в категория жертва. Сега когато излязох от предаването, видях, че нейната визитка започва с това, че е жертва. Аз съм била подигравана от останалите деца до 5-ти клас и вярвам в приказката за грозното патенце. Със сигурност всички имаме какво да разкажем, за което да ни съжалят, но не избрах този път. Избрах да съм весела, директна, щура“, е мнението на Ебру.

Панелистът на „На кафе“ Георги Блажев смята, че има двоен аршин. Михаела съзнателно или не, пропуска историята на Елена, която сподели, че е загубила дете. Михаела директно връща темата за насилието в Къщата и го прави пред всички. Според Росен Димитров Михаела се опитва да е в ролята на добрата, откритата и откровената, която иска на всяка цена да се хареса.

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

„Проблемът с насилието над жени под всякаква форма е безобразен, но ми е странно защо Сияна не е споделила за него с родителите си. Представям си да вляза в Big Brother и за първи път да разкажа пред цял свят някаква ужасяваща история. При Михаела не харесвам двойния аршин. Елена се държи много лицемерно. Тя разказа историята за болната майка, починалата баба и загубата на детето. Абсолютно същата трагедия. Така че Михаела да бъде така добра да каже, че ако някой играе ролята на жертва, за да спечели зрителския вот, това е и приятелката й Елена.“, каза Кристина Патрашкова.

„Чисто психологически разсъждавам над проблема защо жени, които преди години са били изнасилени, сега го признават. Твърдя, че за едно дете, това е страшно срамно нещо. И на това разчитат педофилите, че едно дете ще се срамува и няма да сподели. Затова не е изненада, че Сияна, която е била дете, не е споделила“, са включва в дискусията Гала.

„Мисля, че разликата е в жанра на историите. Тази на Сияна е по-драматична и затова хората съчувстват повече на нея, а не на Елена. Ако питаме някой сега дали помни историята на Елена, по-скоро ще е отговор „не“, докато тази на Сияна всеки я знае“, обобщава темата Ебру.

Около двойния аршин се обединяват водещата Гала и Кристина Патрашкова, които смятат, че той е очевиден и при отношението на жените в Къщата към Сияна и Мина. Нападките са основно към Сияна, но не и към Мина, която също ходи разголена и говори много за връзките си.

Лена и Ебру са категорични, че Сияна сама се е изолирала от останалите дами в предаването, заради Стоянов. Тя преоткрива дамската компания, след раздялата си с него. Връзката им е фалшива за коментаторите в студиото на „На кафе“, но младото момиче е тази, която е хлътнала по него.

Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов

Как харченето на пари от наградния фонд скара съквартирантите?

Давид и Елена отказаха да се видят с близките си, въпреки изкушаващото предложение на Big Brother. Но Валентин Котов и Лена отказаха целувка по бузата, което лиши всички от 5000 лв. от наградния фонд.

„За мен Валентин е чужд мъж и не искам близост или да усещам устните му по бузата ми“, признава прекалено моралната си реакция Лена.

„Този сезон беше прекалено „морален“. Мъжете постоянно се криеха от нас и в джакузито не можеше да влизаме мъже и жени заедно. А във визитките на мъжете, повечето са голи“, не разбира прекалените морализаторски настроени участници Ебру.

„Мисля, че Валентин е от поколение, което се стреми да следва принципите си на всяка цена. Дори и в конфронтацията му с Big Brother, той не осъзнава, че може да бъдеш гъвкав спрямо общото благо. Това не те прави лош човек“, е оценката на ситуацията според Георги Блажев.

Патрашкова смята, че хората сме доста неморални, но пред камерата не се съгласяваме на целувка по бузата.

„Котов винаги играе наобратно на правилата на Big Brother. Според мен това е неговата стратегия, за да се покаже по един друг начин, а не да изпълнява поръчките на Big Brother“, разкрива Лена.

„Той не обича да се подчинява и играе по собствените си правила. Не съзнава в кое телевизионно предаване участва. Има моменти, в които играем индивидуално, а в други групово, но той винаги е сам“, допълва Ебру.

Росен Димитров разяснява, че причината за това най-вероятно започва, когато обявяват, че Котов е най-умният. В следствие на което, той иска да е различен, интересен и да покаже, че е умен.

Михаела Василевa отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Кой е фаворита им за победител?

„Харесвам Давид и мисля, че е достоен за победител. Допада ми целта му да си отвори пекарна“, категорична е Лена.

„Харесвам Елена и тя е моят фаворит от самото начало. Лично на мен се е доказала като човек. Но смятам, че на финала ще има мъжка битка между Котов и Давид. Мисля, че Котов ще победи“, признава Ебру.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова