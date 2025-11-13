В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Дамаджанови от Стара Загора и семейство Пепелянкови от София.

В двубоя между двете семейства доминираха Пепелянкови, които започваха всеки рунд, но не успяха да запазят всичките си събрани точки. Още в първия, Дамаджанови умело откраднаха точките. Успяха да откраднат и в четвърти рунд, но Пепелянкови все още водеха в резултата. В пети рунд, Дамаджанови отново откраднаха точките и само с три точни отговора в играта и резултат 298:144 точки, отмъкнаха победата от Пепелянкови.

В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.

Днес Дамаджанови ще се изправят срещу семейство Радулови от София.

