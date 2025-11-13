Ловецът на духове Стефан Николов е пореднияj участник, който напусна социалния експеримент Big Brother. Той не получи достатъчна подкрепа от зрителите на NOVA и излезе от състезанието за голямата награда. Часове след отпадането си той е в студиото на „Голямата сестра“ заедно с приятелката си, където пред Елизабет Методиева разказва за емоциите си в Къщата на Big Brother. Двойката споделя, че са били на дискотека с останалите отпаднали участници, а Стефан признава, че е щастлив, че вече е навън.

„Ако можех да върна лентата назад, щях да играя по същия начин. Искаше ми се да съм в топ 4, но не успях да стигна до финала. В Къщата коментирахме, че най-вероятно ще излезе Михаела, след това или аз, или Ели“, каза Стефан. Според него хората не са гласували за него, заради отношенията му с Иван. Подкрепяйки през цялото време Иван, голяма част от зрителите смятат, че той подкрепя и агресията. Това му изиграва лоша шега.

„Не подкрепям агресията и съм казвал на Иван многократно, че прави глупости. Може би това не е излъчено. Още в Къщата осъзнах, че още когато с Иван бяхме в мисията като Стиван, в него се беше събрало напрежение. Нещо беше докоснало Иван от срещата му с Big Brother, но не можеше да ми сподели детайли. Беше много податлив и кипна от ситуацията със Стоянов“, споделя Стефан.

Приятелката му разказва интересна случка от лятото, когато Стефан е отказал да убие хлебарка и е искал да я пусне на свобода. Според Стефани всеки, който излиза от риалитито не е много адекватен и не знае какво се случва навън, докато Стефан излиза с голяма усмивка на уста.

„Когато влязох в Къщата на Big Brother приемах ситуацията, но не я осъзнавах напълно. Имах много работа и до последно бях ангажиран. И двамата сме програмисти, работим от къщи и то нонстоп и изпитвах бърнаут“, разказва участникът.

Хобито на Стефан е свързано с паранормалното и духовете, които снима. В началото не е вярвал в тях, но постепенно позицията му се променя. Според него съществува някаква енергия, но не е 100 % сигурен, че това са духове.

Плановете на двойката са да отидат отново в САЩ и да обиколят западното крайбрежие. И двамата стискат палци на Давид за финалист в Big Brother.

