Темпераментната бизнес дама Елена Георгиева се превърна в поредния съквартирант във финалната седмица на социалния експеримент Big Brother, напуснал най-популярната къща в България. Тя получи най-нисък процент на одобрение от зрителите на NOVA и се прости с шансовете си за голямата победа.

Денят за участниците беше изпълнен с палитра от емоции. Лишенията, които всички в Къщата търпят заради постъпката на юриста Валентин Котов, доведоха до нови скандали между огнената Михаела и останалите. Тя за пореден път обвини влюбените Сияна и Стоянов в задкулисие, а принципния Котов - в прикриване на истинската си същност.

Освен пререканията обаче, финалната шестица премина и през друго изпитание - зловеща гурме вечеря. Тя ги изправи пред най-големите им кулинарни страхове и пред възможността да загубят още пари от наградата, ако не се справят. Сред чистите протеини, които бяха изядени беше и мадагаскарската хлебарка Деси.

В края на вечерта съквартирантите получиха нова възможност да върнат част от изгубения си награден фонд. Те трябваше да направят предположение кой ще е следващият елиминиран участник - Михаела или Елена. С подкрепа от 3.3% от гласовете на зрителите, бизнес дамата напусна Къщата завинаги.

Веднага след напускането си, желязната лейди на сезон 2025 посети студиото на “Голямата сестра”, където разказа за своята вражда със Сияна, за приятелството си с Ебру и Михаела, за перипетиите си по пътя към родителството и за любовта на живота си - Адриан. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Гласуването за победител продължава в приложението NOVA PLAY. Зрителите на NOVA могат да подкрепят своя фаворит, а още тази вечер още някой от претендентите ще отпадне само на метри от финалната линия.

