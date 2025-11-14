-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Дамаджанови от Стара Загора и семейство Радулови от София.
В началото на играта двете семейства си размениха по един рунд, но Дамаджанови поведоха след като спечелиха точките в трети рунд. Радулови се опитаха да обърнат резултата, но и в двата следващи рунда, Дамаджанови откраднаха точките им и с това си спечелиха трета победа с 422:40 точки.
Имаха успех и в „Бързи пари“, където събраха 213 точки и това им донесе печалба от 5000 лв. само от този епизод.
Днес Дамаджанови ще се изправят срещу семейство Маркови от Пловдив.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 ч. по NOVA.
