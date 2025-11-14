Часове след отпадането си, участничката, която си тръгна на крачка от Големия финал, е гост в студиото и пред Елизабет Методиева разкрива фаворита си за победител. Категорична е, че не съжалява за излизането си и стиска палци на всички, които са в Къщата на Big Brother. До момента е успяла да се види само с партньора й и с част от излезлите от предаването. Традиционно участниците се виждат в клуб и никой от тях не таи лоши чувства. Получила е безусловно подкрепата на половинката си, който е горд с представянето й.

„Предварително говорихме, че най-вероятно ще има всякакъв вид коментари. Нямам желание да чета хейт коментари. Ще ми е интересно да се видя отстрани и да се самоанализирам. Така ще си направя бележки, вместо да разчитам на разнопосочните мнения в социалните мрежи. Ако има градивна критика, бих се замислила“, признава Елена.

Когато при нея се появява люлинския гамен и се поддава на емоциите, участничката загуби зрителския вот. Съжалява за тези ситуации и е убедена, че когато можеш да свалиш някои на земята с думи или да използваш вербална агресия, която не толерира, не те прави по-силен човек. Обикновено се чувстваш по-слаб, че си си позволил да го направиш. Признава, че е изпитала емпатия към Сияна и след нападките на следващия ден са разговаряли спокойно.

„При Сияна не ми харесваше маниера й към мъжката част от съквартирантите. Аз самата бях послушно дете и родителите ми не са имали проблеми с мен. Имах и бунтарски период, но ако сега, когато съм на 34 години и съм същата когато бях на 20, това няма да говори добре за мен. Със Сияна сме имали пререкания в предаването, но това не означава, че имаме лоши взаимоотношения. Мина я хапех нон стоп за поведението и й казвах, че изглеждайки по този начин, ще намери внимание от мъже, които не търсят сериозни отношения“, споделя Елена.

Участничката признава, че в началото се е зарадвала от завръщането на Михаела в риалитито, но ако зрителите я слушат само 1 час на телевизора, на съквартирантите им се налага да я слушат 12 часа. За Елена фокусът й след Big Brother ще е образованието и бизнеса, с който се занимава.

„Виждам невероятни качества в Котов и Давид. Много са различни, но имат еднаква стойност за мен. Имам по-голям афинитет към Давид, затова ще стискам палци на него“, разкрива фаворита й за победител в риалити формата Елена.

Редактор: Райна Аврамова