Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
С преминаването към еврото – ще се запази ли стойността на жилищата ни или предстоят обрати на имотния пазар? Очаквайте отговорите в „Дом в евро” – тази седмица в „Темата на NOVA”. Журналистът Деница Суруджийска и операторът Станислав Илиев ще заведат зрителите на пазара, през който всяка година минават милиарди левове. Пазар, който има потенциала да преобърне цели сектори в икономиката и в който всички ние сме основни играчи – независимо от ценовите скокове и от често ограниченото предлагане на основната стока – имоти.
Над 90% от българите имат собствен дом, а голяма част вече влагат средства във второ или във ваканционно жилище. Възрастта на купувачите динамично пада, а все повече сделки се финансират с банков кредит. Ще се сбъднат ли прогнозите за сривове на пазара и за повишени лихви по жилищните кредити? Или търсенето и цените на имотите ще достигнат нови рекорди – дори и след като еврото замени лева? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.
Очаквайте „Дом в евро“ в „Темата на NOVA“ на 15 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.Редактор: Райна Аврамова
