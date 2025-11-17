Шокираща завръзка ще изненада зрителите още със старта на втория сезон на “Клетката” тази вечер по NOVA. Нова затворничка влиза зад решетките и ще разбуни духовете не само в женския затвор, но ще преобърне и събитията в живота на останалите герои. Коя е тя и защо има толкова голямо влияние върху всички?

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

В първия епизод се връщаме и в изолатора на женския затвор, където главната героиня Ина Арнаудова (Гергана Данданова) е на ръба между живота и смъртта. На финала на миналия сезон тя понесе тежко предателство от страна на най-близката си приятелка – Маргарита (Мира Бояджиева). Ина бе атакувана по поръчка и тежко ранена от Гита. Има ли шанс да оцелее?

Нова затворничка преобръща действието във втория сезон на „Клетката”

Неясна е съдбата и на инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки). Той беше тръгнал по стъпките на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов), за да докаже, че е жив и така да отпадне присъдата на Ина. Но личното разследване на Пелев изненадващо го отведе до трупа на Шандо, където той бе арестуван с обвинение в убийство. Ще успее ли да докаже невинността си?

Междувременно, след ареста на Димитър, укриващата се дъщеря на семейство Арнаудови остава напълно сама, защото само той знае местонахождението й. Откъсната от целия свят, Михаела (Маргарита Лъчезарова) е силно притеснена, че губи всякакъв контакт с инспектора. Младото момиче не знае какво да прави и взима импулсивно решение, което ще доведе до съдбовни житейски обрати.

Продължава да се укрива и София Гендова (Жаклин Дочева), която бе жестоко измамена от съпруга си. Отчаяната жена още не може да си прости, че е повярвала на Шандо и му е дала достъп до сметката, в която са десетте милиона на мафията. По съвет на Тодор Арнаудов (Мартин Димитров) тя се крие на тайно място, защото има опасност за живота й. Какво ще я провокира да излезе от убежището си и кой път ще избере да поеме след преживените премеждия?

Самият Тото още се възстановява в болницата след престрелката с мафията и последната си среща с Шандо. Той не може да повярва, че проклетите пари отново ги няма, въпреки всичките му усилия да ги открие и върне на Архонта (Боян Младенов), за да оставят семейството му на мира. Къде са изчезнали десетте милиона след смъртта на Шандо?

Кой е истинският убиец на звездата Валери Гендов, ще има ли обрат след смъртта му и какъв нов удар ще понесе семейство Арнаудови?

Не пропускайте началото на втория сезон на „Клетката“ – от тази вечер в 22:00 ч. само по NOVA!

Всички новини за „Клетката“ следете на Facebook страницата и официалния Instagram профил.

Редактор: Боряна Димитрова