В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Маркови от Пловдив и семейство Скандалджиеви от Вакарел.

Победителите Маркови не успяха да се преборят с новодошлите Скандалджиеви, които владееха играта и печелеха рунд след рунд. Едва в последния, Маркови успяха да спечелят точки, но Скандалджиеви ги откраднаха и завършиха с резултат 639:0 точки, което им донесе заслужена победа.

В „Бързи пари“ събраха 87 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.

Скандалджиеви ще се готвят за следващия си опонент, но ще трябва да изчакат до следващия сезон на играта. До тогава ще видим отново най-щурите и весели семейства и техните опити да разкрият най-популярните отговори на въпроси от нашето ежедневие.

Днес ще проследим отново играта на семейство Брезнишки от Брезник и семейство Шевицови от София.

Как се разви играта и кой победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова