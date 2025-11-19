В студиото на „На кафе“ Давид разказа кой го е накарал да се запише за кастинг за предаването, сподели историята на запознанството си с любимата си Насето, разкри кои са били най-тежките му моменти в Къщата и какви са отношенията му със съквартирантите извън нея. Какви са плановете му за бъдещето и с какви провокативни видео въпроси ще го изненадат Михаела, Калин, Мина, Стефан и Котов?

Давид разказва, че се записва за Big Brother по идея на свои приятели. Докато си говорят в гаража му, единият от тях му дава идеята. „Попитах го – там не влизат ли само луди хора?“ А той отговори: „Точно така, перфектен си за там!“.

„Започнахме да попълваме кастинг формата, обаче на кирилица ми е много трудно. Затова започнах да му диктувам, а той да пише. Обаче пише супер саркастично. Например, на въпроса: „Какво хоби имаш?“, сложи Хлебче с емоджи. „Какви мечти имаш?“, „Един газелион лева в джоба“…. И какво стана? Взеха ме…“, разказва големият победител.

Два дни по-късно Давид получава съобщение, че ще бъде извикан на кастинг на определено място. Решава, че приятелите му си правят шега. „Помислих, че е някакъв бъзик. Обадих се обратно и ги попитах дали наистина са се обадили за кастинга на Big Brother. Но с моя развален български, човекът отсреща ми тегли една майна и затвори. Звъннах отново и пак ми затвориха телефона. Казах си, че ще взема да отида на мястото, където са ме поканили. И се оказа, че е било истина и кастинг наистина се провеждаше.“

Когато от продукция му се обаждат, за да му кажат, че е избран е в компанията на своята любима Насето. „Бяхме в центъра на София и пазарувахме опаковъчна хартия. Когато видях, че ми звъни български номер, помислих, че е баба ми. Бяха минали няколко месеца от кастинга и не бях получил отговор дали съм избран за предаването. Вдигнах и ми съобщиха, че ще влизам в Big Brother. Тогава полудях от радост.“

За прякора си Вико Давид разказва, че баба му го наричла така на галено от Давидче. Споделя, че в реалния живот надали би срещнал хора, като тези в Къщата на Big Brother и за първи път контактува с хора, толкова различни от самия него. Давид разказва, че в Instagram получава само мили коментари – около 200 на ден. Във Facebook хората са по-критични. „От една снимка, на която съм на море с брат ми, изкараха, че все едно имам любовник.“

Най-тежкият момент за Давид в Къщата на Big Brother е разговорът му със Сияна, в който двамата си споделят за упражненото насилие върху тях. Другият момент, който определя за най-труден е моментът, в който избира да не се види и да не прегърне баба си в името на това да запази определена сума наградата.

„Тогава това не беше моята награда, а беше общата награда. Поне аз виждах нещата така, че ако жертвам определена сума за мен, мога да ощетя някой друг.“

Давид вярва, че спечелената сума ще му даде добър старт, за да стартира собствен бизнес и да отвори малка пекарна.

Любимото момиче на Давид Насето се включи в разговора с обаждане от Германия, където се намира понастоящем. „В началото започнахме да си пишем в социалните мрежи. Видях ѝ профила и помислих, че е супер готина. Бяхме малки по това време – на 16 години.“ Тази година двамата се срещат на живо за първи път по повод бала на Насето, на който Давид е поканен за нейн кавалер. „Нещата се получиха много естествено, все едно сме живели заедно от години. Веднага осъзнах, че искам да остана в България, за да бъда с нея.“

Ако трябва да сравнява Германия и България Давид смята, че у нас е по-спокойно. И заедно Насето избират да останат тук.

Видеозаписи с поздрави и въпроси от съквартирантите разчувстваха силно Давид в студиото на „На кафе“.

„Здравей, Давид! Здравей, Тимон! Здравей, господин Хлебар. Ти заслужи всичко, което ти се случи в Big Brother. И, разбира се, голямата победа. Пожелавам ти да сбъднеш своите мечти. Първо с Насето, а след това да си отвориш пекарна. Ти ми беше най-близкият човек в Къщата. И затова те питам: „Има ли по-голям от хляба?“ Бъди здрав и се обичайте!“, поздрави го Калин.

„Няма по-голям от хляба“, категоричен бе Давид.

„От самото начало знаех, че ти си нашият победител и до последно те подкрепях. Но имам един въпрос: „Бяхме много близки – как се почувства, когато ме номинира?“, отправи своя въпрос Стефан Николов.

„Това беше трудна ситуация, защото вече ми свършваха аргументите за номинациите. Трябваше да номинирам някого. Вътрешно се надявах да остане и той остана. Олекна ми доста, защото реално той ми беше най-близкият човек в Къщата по това време“, пояснява Давид.

Михаела също се включи с видеопоздрав към Давид. „Ти беше моят победител от ден първи и винаги съм ти казвала, че ще спечелиш този сезон. Надявам се много скоро да ни събереш в пекарната, за която толкова много мечтаеш. За да опитаме отново от този хляб, благодарение на който не сме си лягали гладни хиляди пъти. Искам да ти задам един въпрос: „При положение, че оженихме Лило и Лили, защо Лило остана в Къщата? И сега Лили какво ще прави без своя мъж?“

„Лило си е у мен вкъщи заедно с Лили. Това не е вярно.“

Мина също зададе своя въпрос към големия победител. „Благодарение на теб се научих да меся хляб. И нали помниш нашия лаф: „Колкото повече бакпулвер, толкова повече хляб.“ Ти беше изключително топъл и честен. Без преструвки. Научи ни, че не е нужно да се бориш с всички, за да победиш. Трябва просто да останеш човек. Твоят път бе без маски, без игри, но пък истински. Затова хората избраха теб. Радвам се, че ти си нашият победител. Искам да те питам нещо: „Ако хлябът в Къщата можеше да говори, каква тайна би ни разкрил?“

„Моят хляб няма тайни. Лили е чиста. Има една тайна съставка в Къщата, но нея я ползва само Калин. Затова неговият хляб е по-хубав.“

Вицешампионът Валентин Котов също поздрави Давид с думите: „Ей, немец, искам да те поздравя за победата. И да ти кажа, че я заслужаваш. За мен беше чест и удоволствие да споделям Къщата с теб. Смятам, че ти си много добро и смирено момче, което е пример за младото поколение. Ти си изключително интелигентен. Твоят успех е напълно заслужен. Наред с поздравленията, имам един сериозен и много дълбок въпрос: „Когато отвориш пекарната, дали хлябовете и другите тестени изделия, които произвеждаш – дали ще бъдат кръгли или плоски?“, пошегува се на финала на разговора Котов.

Редактор: Боряна Димитрова