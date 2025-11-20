-
-
-
-
-
-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шевицови от София и семейство Баламите от с. Мировяне.
И във втората си игра Шевицови не оставиха много възможности на съперниците си да вземат точки и водеха убедително през цялото време. Те спечелиха първи, трети и четвърти рунд, а във втори умело откраднаха точките на Баламите и си осигуриха солидна преднина. В последния рунд, Баламите се мобилизираха и в последния момент успяха да отмъкнат точките, но разликата вече беше прекалено голяма. Победата отиде при Шевицови с резултат 282:171 точки.
В „Бързи пари“ събраха 123 точки и спечелиха 1000 лв. от този епизод.
Днес Шевицови ще посрещнат семейство Стоицеви от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
