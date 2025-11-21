-
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шевицови и семейство Стоицеви и двете от София.
В третата си игра Шевицови се изправиха срещу добре познатите Стоицеви – бивши шампиони, завърнали се с амбицията да си върнат короната. С опит, хладнокръвие и безупречна стратегия, Стоицеви не оставиха шанс на съперника. Те безапелационно спечелиха три рунда, а в останалите два, когато Шевицови се опитаха да обърнат играта, бившите шампиони хладнокръвно им откраднаха точките и направиха финалният резултат от внушителните 608:0 точки.
В „Бързи пари“ Стоицеви затвърдиха формата си, като събраха цели 222 точки и спечелиха 6000 лв. от първия си епизод.
С убедително завръщане и заявка за нов поход към върха, днес Стоицеви ще посрещнат семейство Цачеви от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
